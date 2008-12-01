Ишкова Галина Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ишкова Галина Семеновна

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Место рождения

Юдиха, Тюменцевский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

24.08.1927

Дата смерти

01.12.2008

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Юдиха, Тюменцевский муниципальный район, Алтайский край
Место жительства
С 1951 по 1953
Ачинск, город Ачинск, Красноярский край
Место жительства
По 1951
Анжеро-Судженск, Анжеро-Судженский, Кемеровская область
Место жительства
С 1953 по 1965
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Место жительства
С 1965 по 1966
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Место жительства
С 1966 по 2008
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
01.12.2008
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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