Екатерина Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.12.1820
Дочь: Настасья Васильева
Отец ребёнка: Печников Василий Большой
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Печников Василий Большой
Рождение ребёнка
27.04.1838
Дочь: Ирина Васильева
Отец ребёнка: Печников Василий Большой
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно