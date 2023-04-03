Екатерина Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Дмитриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.12.1820

Дочь: Настасья Васильева

Отец ребёнка: Печников Василий Большой

Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Печников Егор Васильев

Отец ребёнка: Печников Василий Большой

Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
27.04.1838

Дочь: Ирина Васильева

Отец ребёнка: Печников Василий Большой

Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Печников Василий Большой

Место жительства
Неизвестно
Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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