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Лавренов Федор Ананьевич

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Место рождения

д.Папенькино, Родниковский с/с, Иглинский район, Башкирская АССР

Дата рождения

02.02.1907

Дата смерти

1986

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1907

Отец: Лавренов Ананий Никитич

Мать: Лавренова Евдокия Захарьевна

д.Папенькино, Родниковский с/с, Иглинский район, Башкирская АССР
Военная служба
03.06.1942
Иглино, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Призван на службу 03.06.1942г. Иглинским РВК Дата окончания службы 16.10.1945г. Воинское звание: лейтенант. Наименование воинской части: 509сп, 84одэб 60А.
Военная награда
22.02.1943
Приказом 60 отдельной Краснознаменной стрелковой бригады №05/н от 22.02.1943 года награжден медалью «За отвагу». Из наградного листа: «т.Лавренов в боях с немецкими оккупантами в районе Новороссийска ... Показать все
Военная награда
12.06.1945
Из наградного листа: «Лейтенант Лавренов Ф.А. находится в Красной Армии с июня месяца 1942 года в 84ОДЭБ с 31 октября 1944 года в должности командира взвода охраны. За время службы проявил себя как од... Показать все
Смерть
1986
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Информация о захоронении: Северное кладбище г.Уфы, номер квартала 91-26-1
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