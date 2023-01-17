Лавренов Федор Ананьевич
Место рожденияд.Папенькино, Родниковский с/с, Иглинский район, Башкирская АССР
Дата рождения02.02.1907
Дата смерти1986
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1907
д.Папенькино, Родниковский с/с, Иглинский район, Башкирская АССР
Военная служба
03.06.1942
Иглино, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Призван на службу 03.06.1942г. Иглинским РВК Дата окончания службы 16.10.1945г. Воинское звание: лейтенант. Наименование воинской части: 509сп, 84одэб 60А.
Военная награда
22.02.1943
Приказом 60 отдельной Краснознаменной стрелковой бригады №05/н от 22.02.1943 года награжден медалью «За отвагу». Из наградного листа: «т.Лавренов в боях с немецкими оккупантами в районе Новороссийска ... Показать все
Военная награда
12.06.1945
Из наградного листа: «Лейтенант Лавренов Ф.А. находится в Красной Армии с июня месяца 1942 года в 84ОДЭБ с 31 октября 1944 года в должности командира взвода охраны. За время службы проявил себя как од... Показать все
Смерть
1986
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Информация о захоронении: Северное кладбище г.Уфы, номер квартала 91-26-1