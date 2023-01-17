Жилин Яков Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жилин Яков Михайлович

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Место рождения

Мценского уезду Чернского стану деревни Жилиной, Старооскольский Уезд, Курская Губерния

Дата рождения

1734

Дата смерти

1782

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: не указан

Мать: не указана

Мценского уезду Чернского стану деревни Жилиной, Старооскольский Уезд, Курская Губерния
Рождение ребёнка
1748

Сын: Жилин Митрофан Яковлевич

Мать ребёнка: Жилина Ирина Ивановна

Средние Апочки, Горшеченский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жилин Яков Яковлевич

Мать ребёнка: Жилина Ирина Ивановна

Средние Апочки, Горшеченский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жилина Ирина Ивановна

Смерть
1782
Средние Апочки, Горшеченский муниципальный район, Курская область
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