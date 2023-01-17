Жилин Яков Михайлович
Место рожденияМценского уезду Чернского стану деревни Жилиной, Старооскольский Уезд, Курская Губерния
Дата рождения1734
Дата смерти1782
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец: не указан
Мать: не указана
Мценского уезду Чернского стану деревни Жилиной, Старооскольский Уезд, Курская Губерния
Рождение ребёнка
1748
Мать ребёнка: Жилина Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жилин Яков Яковлевич
Мать ребёнка: Жилина Ирина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жилина Ирина Ивановна
Смерть
1782