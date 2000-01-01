Шамова (Сёмочкина) Клавдия Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.09.1931
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1931
Отец: Сёмочкин Дмитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шамов Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шамов Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно