Шамова (Сёмочкина) Клавдия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шамова (Сёмочкина) Клавдия Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.09.1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1933 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1931

Отец: Сёмочкин Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шамов Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шамов Василий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шамов Василий Иванович

Смерть
Неизвестно
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