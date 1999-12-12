Лузин Константин Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лузин Константин Анатольевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.12.1957

Дата смерти

12.12.1999

Пол

Мужской

Отец

1928 г.р.

Мать

1927 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1957

Отец: Лузин Анатолий Петрович

Мать: Лузина Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
27.11.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
12.12.1999
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
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