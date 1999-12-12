Лузин Константин Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.12.1957
Дата смерти12.12.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1957
Отец: Лузин Анатолий Петрович
Рождение ребёнка
27.11.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
12.12.1999
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область