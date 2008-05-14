Рытхэу Юрий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рытхэу Юрий Сергеевич

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Место рождения

Усолье, город Березники, Пермский край

Дата рождения

08.03.1930

Дата смерти

14.05.2008

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Усолье, город Березники, Пермский край
Место жительства
С 1949 по 2008
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Анадырь, Анадырь, Чукотский автономный округ
Смерть
14.05.2008
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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