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Кокорева Ольга Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.11.1897

Сын: Ненахов Петр Николаевич

Отец ребёнка: Ненахов Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
17.02.1905

Дочь: Ненахова Мария Николаевна

Отец ребёнка: Ненахов Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ненахов Илья Николаевич

Отец ребёнка: Ненахов Николай Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ненахов Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ненахов Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Ненахов Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ненахов Павел Николаевич

Отец ребёнка: Ненахов Николай Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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