Кокорева Ольга Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.11.1897
Отец ребёнка: Ненахов Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
17.02.1905
Дочь: Ненахова Мария Николаевна
Отец ребёнка: Ненахов Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ненахов Николай Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ненахов Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Ненахов Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ненахов Николай Яковлевич
Смерть
Неизвестно