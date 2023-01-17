Петухов Федор Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петухов Федор Яковлевич

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Место рождения

Жигиново, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

26.09.1902

Дата смерти

16.02.1993

Пол

Мужской

Отец

1862 г.р.

Мать

1859 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ФП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1902

Отец: Петухов Яков Саввич

Мать: Петухова Ирина Захаровна

Жигиново, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Образование
С 1911 по 1913
Юсьва, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Церковно-приходская школа
Место жительства
С 1914 по 1915
Майкор, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Место жительства
С 1915 по 1916
Чермоз, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Место жительства
С 1918 по 1919
Пожва, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Место жительства
С 1920 по 1921
Усолье, город Березники, Пермский край
Место жительства
С 1921 по 1927
Лысьва, Лысьвенский, Пермский край
Место жительства
С 1927 по 1934
Красноуральск, Красноуральск, Свердловская область
Образование
С 1934 по 1936
Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
СКГМИ (рабфак)
Бракосочетание
До 1937

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Награда
01.05.1939
Орден "Знак почета"
Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Место жительства
С 1940 по 1944
Ревда, Ревда, Свердловская область
Рождение ребёнка
1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Место жительства
С 1944 по 1993
Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Смерть
16.02.1993
Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
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