Петухов Федор Яковлевич
Место рождения
Дата рождения26.09.1902
Дата смерти16.02.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1902
Отец: Петухов Яков Саввич
Мать: Петухова Ирина Захаровна
Образование
С 1911 по 1913
Юсьва, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Церковно-приходская школа
Место жительства
С 1914 по 1915
Майкор, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Место жительства
С 1915 по 1916
Чермоз, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Место жительства
С 1918 по 1919
Пожва, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Место жительства
С 1920 по 1921
Усолье, город Березники, Пермский край
Место жительства
С 1921 по 1927
Лысьва, Лысьвенский, Пермский край
Место жительства
С 1927 по 1934
Красноуральск, Красноуральск, Свердловская область
Образование
С 1934 по 1936
СКГМИ (рабфак)
Бракосочетание
До 1937
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Награда
01.05.1939
Орден "Знак почета"
Рождение ребёнка
1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Место жительства
С 1940 по 1944
Ревда, Ревда, Свердловская область
Рождение ребёнка
1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Место жительства
С 1944 по 1993
Смерть
16.02.1993