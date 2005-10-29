Рыбалко Ольга Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.04.1972
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1972
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.12.1991
Сын: Рыбалко Виталий Сергеевич
Отец ребёнка: Рыбалко Сергей Иванович
Рождение ребёнка
29.10.2005
Дочь: Рыбалко Виктория Сергеевна
Отец ребёнка: Рыбалко Сергей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно