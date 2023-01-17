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Еремеев Павел Яковлевич

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Место рождения

Шуклино, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Между 1841 и 1845

Дата смерти

02.10.1911

Пол

Мужской

Отец

Между 1818 и 1820 г.р.

Мать

Между 1819 и 1820 г.р.

Дети

Не указаны

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Рождение
Между 1841 и 1845

Отец: Еремеев Яков Львович/Леонтьевич

Мать: Еремеева Аксинья Лаврентьевна

Шуклино, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
02.10.1911
Рынок, Лиманский муниципальный район, Астраханская область
причина смерти-от брюшного тифа ГААО F-1164 Op-1 D-46 стр.13 Метрические записи об умерших в 1910 году Смоленской церкви села Рынок Астраханского уезда Астраханской губернии.
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