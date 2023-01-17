Еремеев Павел Яковлевич
Место рождения
Дата рожденияМежду 1841 и 1845
Дата смерти02.10.1911
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1841 и 1845
Смерть
02.10.1911
Рынок, Лиманский муниципальный район, Астраханская область
причина смерти-от брюшного тифа ГААО F-1164 Op-1 D-46 стр.13 Метрические записи об умерших в 1910 году Смоленской церкви села Рынок Астраханского уезда Астраханской губернии.