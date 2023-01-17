Халимов Амир Гареевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХалимов Амир Гареевич

Халимов Амир Гареевич

avatar

Место рождения

Старый Уренбаш, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1908

Дата смерти

?.01.?

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
1932 г.р.
1937 г.р.
1941 г.р.
Скрыто настройками приватности
1945 г.р.

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Старый Уренбаш, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1929 или 1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Халимова Нурдида Низамовна

Старый Уренбаш, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1932

Дочь: Амирзянова Саура Амировна

Мать ребёнка: Халимова Нурдида Низамовна

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Халимова Назида Амировна

Мать ребёнка: Халимова Нурдида Низамовна

Рождение ребёнка
01.04.1941

Дочь: Нуруллова Наджия Амировна

Мать ребёнка: Халимова Нурдида Низамовна

Рождение ребёнка
15.01.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Халимова Нурдида Низамовна

Старый Уренбаш, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.09.1945

Сын: Халимов Нафик Амирович

Мать ребёнка: Халимова Нурдида Низамовна

Смерть
?.01.?
Старый Уренбаш, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close