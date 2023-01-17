Халимов Амир Гареевич
Место рождения
Дата рождения1908
Дата смерти?.01.?
ПолМужской
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1929 или 1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Халимова Нурдида Низамовна
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Амирзянова Саура Амировна
Мать ребёнка: Халимова Нурдида Низамовна
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Халимова Назида Амировна
Мать ребёнка: Халимова Нурдида Низамовна
Рождение ребёнка
01.04.1941
Дочь: Нуруллова Наджия Амировна
Мать ребёнка: Халимова Нурдида Низамовна
Рождение ребёнка
15.01.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Халимова Нурдида Низамовна
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Рождение ребёнка
05.09.1945
Мать ребёнка: Халимова Нурдида Низамовна
Смерть
?.01.?