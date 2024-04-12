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Труфанов Сергей Иванович

Место рождения

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

09.09.1898

Дата смерти

25.12.1937

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1898

Отец: Труфанов Иван Ильич

Мать: Труфанова Анна Ивановна

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
ОГАЧО И226-38-30, л.102об
Бракосочетание
09.10.1916

Жена: Труфанова Наталья Ефимовна

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
ОГАЧО И226-38-56
Рождение ребёнка
29.08.1917

Сын: Труфанов Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Труфанова Наталья Ефимовна

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
12.02.1924

Сын: Труфанов Василий Сергеевич

Мать ребёнка: Труфанова Наталья Ефимовна

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
10.06.1926

Дочь: Фрелих Зинаида Сергеевна

Мать ребёнка: Труфанова Наталья Ефимовна

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
27.01.1929

Дочь: Жабина Нина Сергеевна

Мать ребёнка: Труфанова Наталья Ефимовна

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
25.12.1937
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Забрали в 1937 и расстреляли
Реабилитация осужденного
16.06.1959
Похороны
Неизвестно
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Золотая гора
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