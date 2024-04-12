Труфанов Сергей Иванович
Место рождения
Дата рождения09.09.1898
Дата смерти25.12.1937
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1898
Отец: Труфанов Иван Ильич
Мать: Труфанова Анна Ивановна
ОГАЧО И226-38-30, л.102об
Бракосочетание
09.10.1916
ОГАЧО И226-38-56
Рождение ребёнка
29.08.1917
Мать ребёнка: Труфанова Наталья Ефимовна
Рождение ребёнка
12.02.1924
Сын: Труфанов Василий Сергеевич
Мать ребёнка: Труфанова Наталья Ефимовна
Рождение ребёнка
10.06.1926
Дочь: Фрелих Зинаида Сергеевна
Мать ребёнка: Труфанова Наталья Ефимовна
Рождение ребёнка
27.01.1929
Дочь: Жабина Нина Сергеевна
Мать ребёнка: Труфанова Наталья Ефимовна
Смерть
25.12.1937
Забрали в 1937 и расстреляли
Реабилитация осужденного
16.06.1959
Похороны
Неизвестно
Золотая гора