Шехирев Алексей Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1713
Дата смертиМежду 1750 и 1757
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713
Отец: Шехирев Микитка Емельянович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Унда, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Около 1742
Дочь: Кучина (Шехирева) Наталия Алексеевна
Мать ребёнка: Шехирева (Пынина) Харитиния Ивановна
Смерть
Между 1750 и 1757
Рождение ребёнка
26.10.1752 ст.
Сын: Шехирев Дмитрий Алексеевич
Мать ребёнка: Соколникова (Тарбаганова) Васса Михайловна