Шехирев Алексей Никитич 1713 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шехирев Алексей Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1713

Дата смерти

Между 1750 и 1757

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: Шехирев Микитка Емельянович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шехирева (Коктышева) Стефанида Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколникова (Тарбаганова) Васса Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Унда, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Около 1742

Дочь: Кучина (Шехирева) Наталия Алексеевна

Мать ребёнка: Шехирева (Пынина) Харитиния Ивановна

Смерть
Между 1750 и 1757
Рождение ребёнка
26.10.1752 ст.

Сын: Шехирев Дмитрий Алексеевич

Мать ребёнка: Соколникова (Тарбаганова) Васса Михайловна

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