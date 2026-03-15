Попова Лукерья Петровна 1776 — найти родственников по фамилии на Familio

Попова Лукерья Петровна

Автор
ОА
Аборина О.

женский, родилась 1776

умерла Неизвестно

Супруги
Попов Григорий Трофимович1778 г.р.
Дети
Попов Косьма Григорьевич1797 г.р.
Попов Федор Григорьевич1799 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Григорий Трофимович

Место жительства
Неизвестно
Косолапово, Мари-Турекский муниципальный район, Республика Марий Эл

Рождение ребёнка
1797

Сын: Попов Косьма Григорьевич

Отец ребёнка: Попов Григорий Трофимович

Косолапово, Мари-Турекский муниципальный район, Республика Марий Эл

Рождение ребёнка
1799

Сын: Попов Федор Григорьевич

Отец ребёнка: Попов Григорий Трофимович

Косолапово, Мари-Турекский муниципальный район, Республика Марий Эл

Рождение ребёнка
1802

Сын: Попов Ефим Григорьевич

Отец ребёнка: Попов Григорий Трофимович

Косолапово, Мари-Турекский муниципальный район, Республика Марий Эл

Рождение ребёнка
1809

Дочь: (Попова) Параскева Григорьевна

Отец ребёнка: Попов Григорий Трофимович

Косолапово, Мари-Турекский муниципальный район, Республика Марий Эл

Рождение ребёнка
1815

Дочь: (Попова) Афимья Григорьевна

Отец ребёнка: Попов Григорий Трофимович

Косолапово, Мари-Турекский муниципальный район, Республика Марий Эл

Смерть
Неизвестно

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