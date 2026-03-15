Попова Лукерья Петровна
женский, родилась 1776
умерла Неизвестно
Супруги
Попов Григорий Трофимович1778 г.р.
Дети
Попов Косьма Григорьевич1797 г.р.
Попов Федор Григорьевич1799 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1797
Отец ребёнка: Попов Григорий Трофимович
Рождение ребёнка
1799
Отец ребёнка: Попов Григорий Трофимович
Рождение ребёнка
1802
Отец ребёнка: Попов Григорий Трофимович
Рождение ребёнка
1809
Дочь: (Попова) Параскева Григорьевна
Отец ребёнка: Попов Григорий Трофимович
Рождение ребёнка
1815
Дочь: (Попова) Афимья Григорьевна
Отец ребёнка: Попов Григорий Трофимович
Смерть
Неизвестно