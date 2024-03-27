Садриев Мадина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Садриев Мадина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1911 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.07.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Садриев Давлетша Садреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Садриев Самат

Отец ребёнка: Садриев Давлетша Садреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ыркыя

Отец ребёнка: Садриев Давлетша Садреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Садриев Давлетша Садреевич

Смерть
Неизвестно
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