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Чебышев Архип Савелиев

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Место рождения

Жилая, Щекинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

11.02.1820 ст.

Дата смерти

23.01.1862 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1820 ст.

Отец: Чебышев Савелий Казмин

Мать: Чебышева Любовь Никитина

Жилая, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
30.01.1842 ст.

Жена: Чебышева Параскева Михайлова

Жилая, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Поручители со стороны жениха: Костомаровской волости деревни Московских Выселок государственный крестьянин Матфей Ермолаев Зотов и Пушкарской слободы Матфей Спиридонов Алехин. Поручители со стороны не... Показать все
Рождение ребёнка
02.02.1852 ст.

Дочь: Петухова Анна Архипова

Мать ребёнка: Чебышева Параскева Михайлова

Жилая, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
23.01.1862 ст.
Жилая, Щекинский муниципальный район, Тульская область
от водяной болезни
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