Чебышев Архип Савелиев
Место рождения
Дата рождения11.02.1820 ст.
Дата смерти23.01.1862 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1820 ст.
Отец: Чебышев Савелий Казмин
Мать: Чебышева Любовь Никитина
Бракосочетание
30.01.1842 ст.
Поручители со стороны жениха: Костомаровской волости деревни Московских Выселок государственный крестьянин Матфей Ермолаев Зотов и Пушкарской слободы Матфей Спиридонов Алехин. Поручители со стороны не... Показать все
Рождение ребёнка
02.02.1852 ст.
Дочь: Петухова Анна Архипова
Мать ребёнка: Чебышева Параскева Михайлова
Смерть
23.01.1862 ст.
от водяной болезни