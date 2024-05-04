Потапов Александр Сергеевич 31.03.1954 — найти родственников по фамилии на Familio
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Потапов Александр Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.03.1954

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1954

Отец: Потапов Сергей Васильевич

Мать: Старикова Валентина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Потапова Надежда Алексеевна

Рождение ребёнка
09.01.1979

Дочь: Потапова Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Потапова Надежда Алексеевна

Рождение ребёнка
02.04.1985

Сын: Потапов Сергей Александрович

Мать ребёнка: Потапова Надежда Алексеевна

Смерть
Неизвестно

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