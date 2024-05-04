Потапов Александр Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.03.1954
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1954
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.01.1979
Дочь: Потапова Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Потапова Надежда Алексеевна
Рождение ребёнка
02.04.1985
Сын: Потапов Сергей Александрович
Мать ребёнка: Потапова Надежда Алексеевна
Смерть
Неизвестно