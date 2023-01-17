Расина (Басина) Лея Соломоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Расина (Басина) Лея Соломоновна

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Место рождения

Рогачёв, Рогачёвский район, Гомельская область

Дата рождения

1889

Дата смерти

1960

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Рогачёв, Рогачёвский район, Гомельская область
Бракосочетание
1912

Муж: Расин Абрам Исаакович

Рогачёв, Рогачёвский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Расин Исаак Абрамович

Отец ребёнка: Расин Абрам Исаакович

Рогачёв, Рогачёвский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Милейковская Зинаида Абрамовна

Отец ребёнка: Расин Абрам Исаакович

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Нисман Евгения Абрамовна

Отец ребёнка: Расин Абрам Исаакович

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Блюштейн Рая Абрамовна

Отец ребёнка: Расин Абрам Исаакович

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
10.04.1928

Сын: Расин Моисей Абрамович

Отец ребёнка: Расин Абрам Исаакович

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Смерть
1960
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
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