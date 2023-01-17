Расина (Басина) Лея Соломоновна
Место рождения
Дата рождения1889
Дата смерти1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1912
Рождение ребёнка
1913
Отец ребёнка: Расин Абрам Исаакович
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Милейковская Зинаида Абрамовна
Отец ребёнка: Расин Абрам Исаакович
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Нисман Евгения Абрамовна
Отец ребёнка: Расин Абрам Исаакович
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Блюштейн Рая Абрамовна
Отец ребёнка: Расин Абрам Исаакович
Рождение ребёнка
10.04.1928
Отец ребёнка: Расин Абрам Исаакович
Смерть
1960