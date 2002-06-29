Джабраилов (Кадиева) Хадижат Юсуповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДжабраилов (Кадиева) Хадижат Юсуповна

Джабраилов (Кадиева) Хадижат Юсуповна

Место рождения

Дагестанская АССР, Махачкалинский р-н, селение Тарки.

Дата рождения

18.03.1924

Дата смерти

29.06.2002

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
1954 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1924

Отец: Кадиев Юсуф Ибрагимович

Мать: Кадиева Мидахан

Дагестанская АССР, Махачкалинский р-н, селение Тарки.
Рождение ребёнка
26.02.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Джабраилов Микаил Исаевич

г.Махачкала, Дагестанская ССР
Рождение ребёнка
04.08.1954

Сын: Джабраилов Аслан Микаилович

Отец ребёнка: Джабраилов Микаил Исаевич

Рождение ребёнка
25.01.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Джабраилов Микаил Исаевич

Махачкала
Смерть
29.06.2002
Махачкала
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close