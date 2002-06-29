Джабраилов (Кадиева) Хадижат Юсуповна
Место рожденияДагестанская АССР, Махачкалинский р-н, селение Тарки.
Дата рождения18.03.1924
Дата смерти29.06.2002
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1924
Отец: Кадиев Юсуф Ибрагимович
Мать: Кадиева Мидахан
Дагестанская АССР, Махачкалинский р-н, селение Тарки.
Рождение ребёнка
26.02.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Джабраилов Микаил Исаевич
г.Махачкала, Дагестанская ССР
Рождение ребёнка
04.08.1954
Сын: Джабраилов Аслан Микаилович
Отец ребёнка: Джабраилов Микаил Исаевич
Рождение ребёнка
25.01.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Джабраилов Микаил Исаевич
Махачкала
Смерть
29.06.2002
Махачкала