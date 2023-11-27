Авдотья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Андриянова Дорохова Дарья Пантелеевна
Отец ребёнка: Андриянов Пантелей Денисович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андриянов Яков Пантелеевич
Отец ребёнка: Андриянов Пантелей Денисович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Андриянова Приказчикова Александра Пантелеевна
Отец ребёнка: Андриянов Пантелей Денисович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андриянов Григорий Пантелеевич
Отец ребёнка: Андриянов Пантелей Денисович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно