Кузьмин Пётр Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузьмин Пётр Алексеевич

Кузьмин Пётр Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузьмин (Неизвестно) Ефимия Никитична

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Отсутствует в базе "Фамилио"
Рождение ребёнка
24.12.1902

Сын: Кузьмин Николай Петрович

Мать ребёнка: Кузьмин (Неизвестно) Ефимия Никитична

МК п.Январцевский, 1902
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.