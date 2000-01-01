Трефилова (Кедрова) Надежда Зиновьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смерти18.09.1834
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Кедров? Зиновий Дмитриевич?
Мать: не указана
Бракосочетание
1831
Муж: Трефилов Александр
Рождение ребёнка
17.06.1832
Сын: Трефилов Василий Александрович
Отец ребёнка: Трефилов Александр
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
18.09.1834