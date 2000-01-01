Трефилова (Кедрова) Надежда Зиновьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трефилова (Кедрова) Надежда Зиновьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

18.09.1834

Пол

Женский

Отец

Между 1770 и 1790 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1810 г.р.

Дети

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Кедров? Зиновий Дмитриевич?

Мать: не указана

Бракосочетание
1831

Муж: Трефилов Александр

Рождение ребёнка
17.06.1832

Сын: Трефилов Василий Александрович

Отец ребёнка: Трефилов Александр

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
18.09.1834
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