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Ловецкий Константин Гаврилович

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Место рождения

Каленицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1879 г.р.

Дети

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Каленицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
20.08.1907 ст.

Жена: Елизавета Романовна

Перетенка II, Окуловский район, Новгородская область
Рождение ребёнка
11.10.1911 ст.

Дочь: Ловецкая Устинья Константиновна

Мать ребёнка: Елизавета Романовна

Малиновец, Боровичский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно
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