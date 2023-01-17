Ловецкий Константин Гаврилович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.08.1907 ст.
Жена: Елизавета Романовна
Перетенка II, Окуловский район, Новгородская область
Рождение ребёнка
11.10.1911 ст.
Дочь: Ловецкая Устинья Константиновна
Мать ребёнка: Елизавета Романовна
Малиновец, Боровичский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно