Каргина Фекла Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКаргина Фекла Никитина

Каргина Фекла Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1736 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1732 г.р.

Дети

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каргин Василей Иванов

Отец ребёнка: Каргин Иван Степанов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каргин Иван Степанов

Рождение ребёнка
1767 ст.

Дочь: Каргина Аксинья Иванова

Отец ребёнка: Каргин Иван Степанов

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.