Каргина Фекла Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1736 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Каргин Иван Степанов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Каргин Иван Степанов
Рождение ребёнка
1767 ст.
Дочь: Каргина Аксинья Иванова
Отец ребёнка: Каргин Иван Степанов
Смерть
Неизвестно