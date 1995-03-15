Иванова (Прокофьева) Ирина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.03.1909
Дата смерти15.03.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1909
Рождение ребёнка
30.05.1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иванов Илиодор Ильич
Рождение ребёнка
1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иванов Илиодор Ильич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
15.03.1995
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Шуваловское кладбище