Иванова (Прокофьева) Ирина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Прокофьева) Ирина Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.03.1909

Дата смерти

15.03.1995

Пол

Женский

Отец

1886 г.р.

Мать

1879 г.р.

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1909

Отец: Прокофьев Фёдор Тарасович

Мать: Прокофьева Наталья Сергеевна

Рождение ребёнка
30.05.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Илиодор Ильич

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Илиодор Ильич

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
15.03.1995
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Шуваловское кладбище
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