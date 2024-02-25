Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Егорова

Отец ребёнка: Егор Евстигнеев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Егор Егоров

Отец ребёнка: Егор Евстигнеев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семен Егоров

Отец ребёнка: Егор Евстигнеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егор Евстигнеев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елисиаста Егорова

Отец ребёнка: Егор Евстигнеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егор Евстигнеев

Рождение ребёнка
1818

Сын: Сорокин Ферапонт Егоров

Отец ребёнка: Егор Евстигнеев

Которск, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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