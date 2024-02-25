Авдотья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Егорова
Отец ребёнка: Егор Евстигнеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Егор Егоров
Отец ребёнка: Егор Евстигнеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семен Егоров
Отец ребёнка: Егор Евстигнеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Егор Евстигнеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елисиаста Егорова
Отец ребёнка: Егор Евстигнеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Егор Евстигнеев
Рождение ребёнка
1818
Отец ребёнка: Егор Евстигнеев
Которск, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно