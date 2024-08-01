Носкова (Баталина) Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Носкова (Баталина) Любовь

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1869 г.р.

Мать

1884 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1927

Отец: Баталин Семён

Мать: Баталина (Головнина) Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Носкова) Людмила

Отец ребёнка: Носков Анатолий

Рождение ребёнка
Около 1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Носков Анатолий

Рождение ребёнка
20.12.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Носков Анатолий

Макарье, Котельничский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно

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