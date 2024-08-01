Носкова (Баталина) Любовь
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1927
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1927
Отец: Баталин Семён
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Носкова) Людмила
Отец ребёнка: Носков Анатолий
Рождение ребёнка
Около 1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Носков Анатолий
Рождение ребёнка
20.12.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Носков Анатолий
Макарье, Котельничский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно