Седоченков Николай Афанасьев
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1884 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1884 ст.
Отец: Седоченков Афанасий Никитин
Мать: не указана
Бракосочетание
16.01.1904 ст.
Рождение ребёнка
1911
Сын: Седоченков Иван Николаевич
Мать ребёнка: Седоченкова (Понкратова) Екатерина Алексеева
Рождение ребёнка
1923
Сын: Седоченков Николай Николаевич
Мать ребёнка: Седоченкова (Понкратова) Екатерина Алексеева
Смерть
Неизвестно