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Седоченков Николай Афанасьев

Место рождения

Красное Михайлово, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Вычислено 1884 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1884 ст.

Отец: Седоченков Афанасий Никитин

Мать: не указана

Красное Михайлово, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
16.01.1904 ст.

Жена: Седоченкова (Понкратова) Екатерина Алексеева

Красное Михайлово, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Седоченков Иван Николаевич

Мать ребёнка: Седоченкова (Понкратова) Екатерина Алексеева

Красное Михайлово, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Седоченков Николай Николаевич

Мать ребёнка: Седоченкова (Понкратова) Екатерина Алексеева

Красное Михайлово, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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