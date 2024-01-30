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Шапошник Ксения Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.01.1850

Дочь: Пелагея Дмитриева

Отец ребёнка: Шапошник Дмитрий Яковлев

Место жительства
23.04.1850 ст.
Россошь, Россошанский муниципальный район, Воронежская область
ГАВО, И-18, Оп. 1, т. 2, д. 618, лл. 75
Рождение ребёнка
1855

Сын: Шапошник Георгий Дмитриев

Отец ребёнка: Шапошник Дмитрий Яковлев

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Акилина Дмитриева

Отец ребёнка: Шапошник Дмитрий Яковлев

Место жительства
20.03.1858 ст.
Россошь, Россошанский муниципальный район, Воронежская область
ГАВО, И-18, Оп. 1, т. 2, д. 618, лл. 75
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шапошник Дмитрий Яковлев

Смерть
Неизвестно
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