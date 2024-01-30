Шапошник Ксения Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
?.01.1850
Дочь: Пелагея Дмитриева
Отец ребёнка: Шапошник Дмитрий Яковлев
Место жительства
23.04.1850 ст.
ГАВО, И-18, Оп. 1, т. 2, д. 618, лл. 75
Рождение ребёнка
1855
Сын: Шапошник Георгий Дмитриев
Отец ребёнка: Шапошник Дмитрий Яковлев
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Акилина Дмитриева
Отец ребёнка: Шапошник Дмитрий Яковлев
Место жительства
20.03.1858 ст.
ГАВО, И-18, Оп. 1, т. 2, д. 618, лл. 75
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно