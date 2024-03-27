Биктимиров Хайретдин
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смерти1831
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Рахманкулов Биктимир
Мать: Рахманкулова Гульбадия
Рождение ребёнка
1827
Мать ребёнка: Биктимирова (Шириязданова) Сагибадану
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: Биктимирова (Шириязданова) Сагибадану
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Биктимирова (Шириязданова) Сагибадану
Смерть
1831