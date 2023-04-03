Ульяна (Иулианния) Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.01.1878
Сын: Георгий Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Дорофеев
Рождение ребёнка
12.02.1880
Сын: Федор Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Дорофеев
Рождение ребёнка
01.10.1882
Дочь: Иустина Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Дорофеев
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Ксения Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Дорофеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил Дорофеев
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно