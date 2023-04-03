Ульяна (Иулианния) Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульяна (Иулианния) Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1849 г.р.

Дети

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.01.1878

Сын: Георгий Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Дорофеев

Елизаветино, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
12.02.1880

Сын: Федор Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Дорофеев

Елизаветино, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
01.10.1882

Дочь: Иустина Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Дорофеев

Елизаветино, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Ксения Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Дорофеев

Елизаветино, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил Дорофеев

Место жительства
Неизвестно
Елизаветино, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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