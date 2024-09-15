Барышников Осип (Иосиф) Михеевич
Место рождения
Дата рождения28.03.1875 ст.
Дата смертиОколо 1963
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1875 ст.
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №391, стр. 6 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203-780-391/
Бракосочетание
27.01.1902 ст.
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №3199, стр. 174 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203-780-3199/
Рождение ребёнка
01.04.1906 ст.
Сын: Барышников Георгий Иосифович
Мать ребёнка: Барышникова Ольга Тимофеевна
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №3595, стр. 298
Рождение ребёнка
23.06.1912 ст.
Сын: Барышников Петр Осипович (Иосифович)
Мать ребёнка: Барышникова Ольга Тимофеевна
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №4299, стр. 238 https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203-780-4299/
Рождение ребёнка
12.03.1915 ст.
Дочь: Барышникова Клавдия Иосифовна
Мать ребёнка: Барышникова Ольга Тимофеевна
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №782, дело №106, стр. 133 ЦГА Москвы, фонд №2121, опись №2, дело №234, стр. 27
Смерть
Около 1963
Москва, город федерального значения Москва