Пачинская (Пукенис) Юльяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пачинская (Пукенис) Юльяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.06.1878

Дочь: Доминцеля

Отец ребёнка: Пачинский Матеуш

дер. Логидзяны Оникштынской волости Ковенской губернии
Рождение ребёнка
22.01.1884

Сын: Пачинский Викентий Матеушевич

Отец ребёнка: Пачинский Матеуш

дер. Лагедзиха
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пачинский Матеуш

Смерть
Неизвестно
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