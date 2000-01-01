Пачинская (Пукенис) Юльяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.06.1878
Дочь: Доминцеля
Отец ребёнка: Пачинский Матеуш
дер. Логидзяны Оникштынской волости Ковенской губернии
Рождение ребёнка
22.01.1884
Сын: Пачинский Викентий Матеушевич
Отец ребёнка: Пачинский Матеуш
дер. Лагедзиха
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пачинский Матеуш
Смерть
Неизвестно