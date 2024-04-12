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Анцыферов Христофер Никифорович

Место рождения

Олема, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Анцыферов Никифор Христофорович

Мать: Анцыферова Параскева Васильевна

Олема, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Анна Христофоровна

Мать ребёнка: Анцыферова Агафья Егоровна

Олема, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Анцыферов Федор Христофорович

Мать ребёнка: Анцыферова Агафья Егоровна

Олема, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1877

Сын: Анцыферов Павел Христофорович

Мать ребёнка: Анцыферова Агафья Егоровна

Олема, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Лукия Христофоровна

Мать ребёнка: Анцыферова Агафья Егоровна

Олема, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Анцыферов Микитий Христофорович

Мать ребёнка: Анцыферова Агафья Егоровна

Олема, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1887

Сын: Анцыферов Ульян Христофорович

Мать ребёнка: Анцыферова Агафья Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анцыферова Агафья Егоровна

Смерть
Неизвестно
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