Анцыферов Христофер Никифорович
Место рождения
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Анна Христофоровна
Мать ребёнка: Анцыферова Агафья Егоровна
Рождение ребёнка
1874
Сын: Анцыферов Федор Христофорович
Мать ребёнка: Анцыферова Агафья Егоровна
Рождение ребёнка
1877
Сын: Анцыферов Павел Христофорович
Мать ребёнка: Анцыферова Агафья Егоровна
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Лукия Христофоровна
Мать ребёнка: Анцыферова Агафья Егоровна
Рождение ребёнка
1880
Сын: Анцыферов Микитий Христофорович
Мать ребёнка: Анцыферова Агафья Егоровна
Рождение ребёнка
1887
Сын: Анцыферов Ульян Христофорович
Мать ребёнка: Анцыферова Агафья Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно