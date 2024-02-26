Иринья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иринья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1792

Дата смерти

До 1850

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1790 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трофим Семенов (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Григорий Трофимов (Ич)

Отец ребёнка: Трофим Семенов (Ич)

Смерть
До 1850

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