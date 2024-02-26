Иринья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1792
Дата смертиДо 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Трофим Семенов (Ич)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1822
Отец ребёнка: Трофим Семенов (Ич)
Смерть
До 1850