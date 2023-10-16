Коноплёва Светлана Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коноплёва Светлана Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1962 г.р.

Мать

1958 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шевелев Андрей Евгениевич

Мать: Коноплёва Любовь

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