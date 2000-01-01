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Рязанов Яков

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

1847

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: Рязанов Яким Меркурьевич

Мать: Харитонова Афанасия

Рождение ребёнка
1818

Сын: Рязанов Евгений Яковлевич

Мать ребёнка: Рязанова Евгения Алексеевна

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Якушева Ольга Яковлевна

Мать ребёнка: Рязанова Евгения Алексеевна

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Тарасова Елизавета Яковлевна

Мать ребёнка: Рязанова Евгения Алексеевна

Рождение ребёнка
1839

Сын: Рязанов Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Рязанова Агафья Андреевна

Рождение ребёнка
1840

Сын: Рязанов Николай Яковлевич

Мать ребёнка: Рязанова Агафья Андреевна

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Александра Яковлевна

Мать ребёнка: Рязанова Агафья Андреевна

Смерть
1847
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