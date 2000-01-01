Рязанов Яков
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1800
Дата смерти1847
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Отец: Рязанов Яким Меркурьевич
Мать: Харитонова Афанасия
Рождение ребёнка
1818
Сын: Рязанов Евгений Яковлевич
Мать ребёнка: Рязанова Евгения Алексеевна
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Якушева Ольга Яковлевна
Мать ребёнка: Рязанова Евгения Алексеевна
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Тарасова Елизавета Яковлевна
Мать ребёнка: Рязанова Евгения Алексеевна
Рождение ребёнка
1839
Мать ребёнка: Рязанова Агафья Андреевна
Рождение ребёнка
1840
Сын: Рязанов Николай Яковлевич
Мать ребёнка: Рязанова Агафья Андреевна
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Александра Яковлевна
Мать ребёнка: Рязанова Агафья Андреевна
Смерть
1847