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Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1876
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Чакина Аграфена (Агриппина?) Гурьевна
Отец ребёнка: Кривошеин (кривошеев) Гурьян Леонтьевич
Рождение ребёнка
1888
Сын: Кривошеин (кривошеев) Ефим Гурьянович
Отец ребёнка: Кривошеин (кривошеев) Гурьян Леонтьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно