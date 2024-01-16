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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1876

Сын: Кривошеин (кривошеев) Гурьян Гурьянович

Отец ребёнка: Кривошеин (кривошеев) Гурьян Леонтьевич

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Чакина Аграфена (Агриппина?) Гурьевна

Отец ребёнка: Кривошеин (кривошеев) Гурьян Леонтьевич

Рождение ребёнка
1888

Сын: Кривошеин (кривошеев) Ефим Гурьянович

Отец ребёнка: Кривошеин (кривошеев) Гурьян Леонтьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривошеин (кривошеев) Гурьян Леонтьевич

Смерть
Неизвестно
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