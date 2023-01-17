Суракова (Гунылина) Арина (Ирина) Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смерти03.11.1960
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Гунылин Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.02.1935
Дочь: Куденеко Галина Дмитриевна
Отец ребёнка: Сураков Дмитрий Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сураков Константин Дмитриевич
Отец ребёнка: Сураков Дмитрий Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трофимова Лидия Дмитриевна
Отец ребёнка: Сураков Дмитрий Семенович
Смерть
03.11.1960