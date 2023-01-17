Суракова (Гунылина) Арина (Ирина) Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суракова (Гунылина) Арина (Ирина) Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

03.11.1960

Пол

Женский

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Гунылин Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.02.1935

Дочь: Куденеко Галина Дмитриевна

Отец ребёнка: Сураков Дмитрий Семенович

Оржевка, Умётский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сураков Константин Дмитриевич

Отец ребёнка: Сураков Дмитрий Семенович

Оржевка, Умётский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трофимова Лидия Дмитриевна

Отец ребёнка: Сураков Дмитрий Семенович

Оржевка, Умётский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
03.11.1960
Оржевка, Умётский муниципальный район, Тамбовская область
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