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(Долинко) Анна Федосеевна
(Долинко) Анна Федосеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1910
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Долинко Федосей
1890 г.р.
Мать
?
Муж
?
Дети
Анатолий
Степан
Добавил:
МФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец:
Долинко Федосей
Мать:
?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
Анатолий
Отец ребёнка:
?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж:
?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
Степан
Отец ребёнка:
?
Смерть
Неизвестно
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