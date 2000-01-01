(Долинко) Анна Федосеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Долинко) Анна Федосеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Долинко Федосей

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анатолий

Отец ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степан

Отец ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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