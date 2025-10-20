Зубанов Филипп Яковлевич
мужской, родился 1862, Трофимовщина, Ромодановский муниципальный район, Республика Мордовия
умер Неизвестно
ОтецЗубанов ЯковНеизвестно г.р.
Супруги
Марфа ЕфимоваНеизвестно г.р.
Дети
Зубанов Дмитрий ФилипповичОколо 1879 г.р.
Зубанова Марфа Филипповна1883 г.р.Показать еще 7
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Зубанов Яков
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Ефимова
Рождение ребёнка
Около 1879
Сын: Зубанов Дмитрий Филиппович
Мать ребёнка: Марфа Ефимова
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Зубанова Марфа Филипповна
Мать ребёнка: Марфа Ефимова
Рождение ребёнка
1888
Сын: Зубанов Михаил Филиппович
Мать ребёнка: Марфа Ефимова
Рождение ребёнка
1890 ст.
Дочь: Зубанова Ирина Филипповна
Мать ребёнка: Марфа Ефимова
Рождение ребёнка
1892
Мать ребёнка: Марфа Ефимова
Рождение ребёнка
25.09.1895
Дочь: (Зубанова) Фёкла Филипповна
Мать ребёнка: Марфа Ефимова
Рождение ребёнка
10.01.1901
Сын: Зубанов Григорий Филиппович
Мать ребёнка: Марфа Ефимова
Рождение ребёнка
12.01.1903
Дочь: Зубанова Ксения Филипповна
Мать ребёнка: Марфа Ефимова
Новоеловка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Зубанова Наталья Филипповна
Мать ребёнка: Марфа Ефимова
Новоеловка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно