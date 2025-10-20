Зубанов Филипп Яковлевич 1862 — найти родственников по фамилии на Familio

Зубанов Филипп Яковлевич

Автор
ТЗ
Зубанова Т.

мужской, родился 1862, Трофимовщина, Ромодановский муниципальный район, Республика Мордовия

умер Неизвестно

Отец
Зубанов ЯковНеизвестно г.р.
Супруги
Марфа ЕфимоваНеизвестно г.р.
Дети
Зубанов Дмитрий ФилипповичОколо 1879 г.р.
Зубанова Марфа Филипповна1883 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Зубанов Яков

Мать: не указана

Трофимовщина, Ромодановский муниципальный район, Республика Мордовия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Ефимова

Рождение ребёнка
Около 1879

Сын: Зубанов Дмитрий Филиппович

Мать ребёнка: Марфа Ефимова

Трофимовщина, Ромодановский муниципальный район, Республика Мордовия

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Зубанова Марфа Филипповна

Мать ребёнка: Марфа Ефимова

Трофимовщина, Ромодановский муниципальный район, Республика Мордовия

Рождение ребёнка
1888

Сын: Зубанов Михаил Филиппович

Мать ребёнка: Марфа Ефимова

Рождение ребёнка
1890 ст.

Дочь: Зубанова Ирина Филипповна

Мать ребёнка: Марфа Ефимова

Трофимовщина, Ромодановский муниципальный район, Республика Мордовия

Рождение ребёнка
1892

Сын: Зубанов Яков Филиппович

Мать ребёнка: Марфа Ефимова

Рождение ребёнка
25.09.1895

Дочь: (Зубанова) Фёкла Филипповна

Мать ребёнка: Марфа Ефимова

Трофимовщина, Ромодановский муниципальный район, Республика Мордовия

Рождение ребёнка
10.01.1901

Сын: Зубанов Григорий Филиппович

Мать ребёнка: Марфа Ефимова

Трофимовщина, Ромодановский муниципальный район, Республика Мордовия

Рождение ребёнка
12.01.1903

Дочь: Зубанова Ксения Филипповна

Мать ребёнка: Марфа Ефимова

Новоеловка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Зубанова Наталья Филипповна

Мать ребёнка: Марфа Ефимова

Новоеловка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край

Смерть
Неизвестно

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