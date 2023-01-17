Титова (Карпенкова) Наталья Филипьевна
Место рождения
Дата рождения05.06.1907
Дата смерти03.06.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1907
Отец: Карпенков Филипп
Мать: Карпенкова Просковья
Починок — деревня в Смоленской области России, в Духовщинском районе. Население — 12 жителей (2007 год) [1]. Расположена в северной части области в 45 км к северу от Духовщины, в 3,5 км северо-западне... Показать все
Рождение ребёнка
06.10.1936
Дочь: Васильева Полина Владимировна
Отец ребёнка: Титов Владимир Титович
Рождение ребёнка
08.03.1946
Дочь: Авдеева Любовь Владимировна
Отец ребёнка: Титов Владимир Титович
Рождение ребёнка
18.07.1949
Дочь: Зайцева Валентина Владимировна
Отец ребёнка: Титов Владимир Титович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.06.1978
Жарковский, Жарковский муниципальный район, Тверская область