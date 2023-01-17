Титова (Карпенкова) Наталья Филипьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титова (Карпенкова) Наталья Филипьевна

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Место рождения

Починок, Духовщинский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

05.06.1907

Дата смерти

03.06.1978

Пол

Женский

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1907

Отец: Карпенков Филипп

Мать: Карпенкова Просковья

Починок, Духовщинский муниципальный район, Смоленская область
Починок — деревня в Смоленской области России, в Духовщинском районе. Население — 12 жителей (2007 год) [1]. Расположена в северной части области в 45 км к северу от Духовщины, в 3,5 км северо-западне... Показать все
Рождение ребёнка
06.10.1936

Дочь: Васильева Полина Владимировна

Отец ребёнка: Титов Владимир Титович

Котово, Бельский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
08.03.1946

Дочь: Авдеева Любовь Владимировна

Отец ребёнка: Титов Владимир Титович

Котово, Бельский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
18.07.1949

Дочь: Зайцева Валентина Владимировна

Отец ребёнка: Титов Владимир Титович

Котово, Бельский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Титов Владимир Титович

Смерть
03.06.1978
Жарковский, Жарковский муниципальный район, Тверская область
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