Дубровина Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дубровина Мария
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дубровина Лина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дубровин Андрей
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дубровин Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дубровина Анастасия
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дубровина Анна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дубровина Арина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сучкова Александра Ивановна
Отец ребёнка: Дубровин Иван