Дубровина Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубровина Елена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дубровина Мария

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дубровина Лина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дубровин Андрей

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дубровин Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дубровина Анастасия

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дубровина Анна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дубровина Арина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сучкова Александра Ивановна

Отец ребёнка: Дубровин Иван

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