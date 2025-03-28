Кудря Кристина Александровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Кудря Кристина Александровна

Автор
КЖ
Жигало К.

женский, родилась Неизвестно

Отец
Кудря Александр Николаевич28.01.1968 г.р.
Мать
Кудря Ольга Михайловна11.11.1970 г.р.
Супруги
Жигало Александр Васильевич20.01.1988 г.р.
Дети
Жигало Данил Александрович05.12.2012 г.р.
Жигало Михаил Александрович03.01.2020 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кудря Александр Николаевич

Мать: Кудря Ольга Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жигало Александр Васильевич

Бракосочетание
17.08.2012

Муж: не указан

Рождение ребёнка
05.12.2012

Сын: Жигало Данил Александрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
03.01.2020

Сын: Жигало Михаил Александрович

Отец ребёнка: не указан

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