Кудря Кристина Александровна
женский, родилась Неизвестно
ОтецКудря Александр Николаевич28.01.1968 г.р.
МатьКудря Ольга Михайловна11.11.1970 г.р.
Супруги
Жигало Александр Васильевич20.01.1988 г.р.
Дети
Жигало Данил Александрович05.12.2012 г.р.
Жигало Михаил Александрович03.01.2020 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кудря Александр Николаевич
Мать: Кудря Ольга Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
17.08.2012
Муж: не указан
Рождение ребёнка
05.12.2012
Сын: Жигало Данил Александрович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
03.01.2020
Сын: Жигало Михаил Александрович
Отец ребёнка: не указан