Задвернюк Дарья Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Задвернюк Дарья Стефановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

гн
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Задвернюк Федор Григорьевич

Рождение ребёнка
09.01.1851 ст.

Дочь: Храпченко (Задвернюк) Анна Федоровна

Отец ребёнка: Задвернюк Федор Григорьевич

Рождение ребёнка
05.06.1853 ст.

Дочь: Задвернюк Акилина Федоровна

Отец ребёнка: Задвернюк Федор Григорьевич

Лоташово, Черкаська область
Рождение ребёнка
21.08.1855 ст.

Сын: Задвернюк Авраам Федорович

Отец ребёнка: Задвернюк Федор Григорьевич

Лоташово, Черкаська область
Рождение ребёнка
12.11.1858 ст.

Дочь: Задвернюк Стефанида Федоровна

Отец ребёнка: Задвернюк Федор Григорьевич

Лоташово, Черкаська область
Рождение ребёнка
22.08.1861 ст.

Сын: Задвернюк Евтихий Федорович

Отец ребёнка: Задвернюк Федор Григорьевич

Рождение ребёнка
16.03.1864 ст.

Дочь: Задвернюк Дарья Федоровна

Отец ребёнка: Задвернюк Федор Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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