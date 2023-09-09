Задвернюк Дарья Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.01.1851 ст.
Дочь: Храпченко (Задвернюк) Анна Федоровна
Отец ребёнка: Задвернюк Федор Григорьевич
Рождение ребёнка
05.06.1853 ст.
Дочь: Задвернюк Акилина Федоровна
Отец ребёнка: Задвернюк Федор Григорьевич
Рождение ребёнка
21.08.1855 ст.
Сын: Задвернюк Авраам Федорович
Отец ребёнка: Задвернюк Федор Григорьевич
Рождение ребёнка
12.11.1858 ст.
Дочь: Задвернюк Стефанида Федоровна
Отец ребёнка: Задвернюк Федор Григорьевич
Рождение ребёнка
22.08.1861 ст.
Сын: Задвернюк Евтихий Федорович
Отец ребёнка: Задвернюк Федор Григорьевич
Рождение ребёнка
16.03.1864 ст.
Дочь: Задвернюк Дарья Федоровна
Отец ребёнка: Задвернюк Федор Григорьевич
Смерть
Неизвестно