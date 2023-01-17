Клыков (Жигарев) Феодосий Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клыков (Жигарев) Феодосий Кузьмич

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Место рождения

Мистрюковское, Забеливская волость, Велико-Устюгский уезд

Дата рождения

17.03.1903

Дата смерти

08.10.1942

Пол

Мужской

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1903

Отец: Жигарев Кузьма Алексеевич

Мать: Жигарева Марина Сергеевна

Мистрюковское, Забеливская волость, Велико-Устюгский уезд
Бракосочетание
24.01.1924

Жена: Клыкова Александра Васильевна

Рождение ребёнка
29.06.1925

Дочь: Распопова Валентина Федосеевна

Мать ребёнка: Клыкова Александра Васильевна

Смерть
08.10.1942
Высочек, Демянский муниципальный район, Новгородская область
Умер от ран в лесу в 1 км южнее деревни Высочек Лычковский район Ленинградская область
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