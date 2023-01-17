Клыков (Жигарев) Феодосий Кузьмич
Место рождения
Дата рождения17.03.1903
Дата смерти08.10.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1903
Бракосочетание
24.01.1924
Рождение ребёнка
29.06.1925
Дочь: Распопова Валентина Федосеевна
Мать ребёнка: Клыкова Александра Васильевна
Смерть
08.10.1942
Высочек, Демянский муниципальный район, Новгородская область
Умер от ран в лесу в 1 км южнее деревни Высочек Лычковский район Ленинградская область