Пивоваров Акиндин Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1754
Дата смерти01.01.1815
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1754
Рождение ребёнка
1783
Сын: Пивоваровдин Петр Акиндинович
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Пивоварова Ирина Акиндиновна
Рождение ребёнка
Около 1793
Сын: Пивоваров Илья Акиндинович
Мать ребёнка: Пивоварова Ксения Парфирьевна
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Пивоварова Мария Акиндиновна
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Пивоварова Домника Акиндиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.01.1815
на момент смерти 62года.