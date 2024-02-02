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Пивоваров Акиндин Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1754

Дата смерти

01.01.1815

Пол

Мужской

Добавил:

вя
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1754

Отец: Пивоваров Иван Иванович

Мать: Пивоварова Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
1783

Сын: Пивоваровдин Петр Акиндинович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Пивоварова Ирина Акиндиновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Пивоваров Илья Акиндинович

Мать ребёнка: Пивоварова Ксения Парфирьевна

Рождение ребёнка
1800

Дочь: Пивоварова Мария Акиндиновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1803

Дочь: Пивоварова Домника Акиндиновна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пивоварова Ксения Парфирьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
01.01.1815
на момент смерти 62года.
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