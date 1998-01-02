Суниятуллина (Шакирова) Фаридя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСуниятуллина (Шакирова) Фаридя

Суниятуллина (Шакирова) Фаридя

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

02.01.1998

Пол

Женский

Отец

1900 г.р.

Мать

1905 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1958 г.р.
1960 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Шакиров (фазлыжанов) Хусяин

Мать: Шакирова Марьям

Рождение ребёнка
09.05.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Суниятуллин Мясум

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
07.03.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Суниятуллин Мясум

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
26.02.1958

Сын: Сениятуллин Ряшид

Отец ребёнка: Суниятуллин Мясум

Чембилей
Рождение ребёнка
1960

Дочь: Равиля

Отец ребёнка: Суниятуллин Мясум

д.Чембилей Кр-Октябрского р-на Нижегородской обл.
Рождение ребёнка
12.04.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Суниятуллин Мясум

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
17.09.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Суниятуллин Мясум

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
17.09.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Суниятуллин Мясум

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
02.01.1998
д.Чембилей Кр-Октябрского р-на Нижегородской обл.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close