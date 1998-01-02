Суниятуллина (Шакирова) Фаридя
Место рожденияНе указано
Дата рождения1928
Дата смерти02.01.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец: Шакиров (фазлыжанов) Хусяин
Мать: Шакирова Марьям
Рождение ребёнка
09.05.1954
Рождение ребёнка
07.03.1955
Рождение ребёнка
26.02.1958
Сын: Сениятуллин Ряшид
Отец ребёнка: Суниятуллин Мясум
Чембилей
Рождение ребёнка
1960
Дочь: Равиля
Отец ребёнка: Суниятуллин Мясум
д.Чембилей Кр-Октябрского р-на Нижегородской обл.
Рождение ребёнка
12.04.1962
Рождение ребёнка
17.09.1971
Рождение ребёнка
17.09.1971
Смерть
02.01.1998
д.Чембилей Кр-Октябрского р-на Нижегородской обл.