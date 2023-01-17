Поздний Гавриил Максимович
Место рождения
Дата рождения1917 ст.
Дата смерти01.08.1941
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917 ст.
Бракосочетание
17.12.1935
Киселевский с/с, Азово-Черноморского края, СССР
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Поздняя Анна Гавриловна
Мать ребёнка: Поздняя Пелагея Корнеевна
Рождение ребёнка
01.08.1938
Сын: Поздний Виктор Гаврилович
Мать ребёнка: Поздняя Пелагея Корнеевна
Рождение ребёнка
1940
Мать ребёнка: Поздняя Пелагея Корнеевна
Смерть
01.08.1941
к-з "Червоный пахарь"
Украинская ССР, Киевская обл., к/з Червоный пахарь от ран, на войне