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Поздний Гавриил Максимович

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Место рождения

Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

1917 ст.

Дата смерти

01.08.1941

Пол

Мужской

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917 ст.

Отец: Поздний Максим Григорьевич

Мать: Поздняя Евдокия Михайловна

Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
17.12.1935

Жена: Поздняя Пелагея Корнеевна

Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
Киселевский с/с, Азово-Черноморского края, СССР
Рождение ребёнка
1936

Дочь: Поздняя Анна Гавриловна

Мать ребёнка: Поздняя Пелагея Корнеевна

Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
01.08.1938

Сын: Поздний Виктор Гаврилович

Мать ребёнка: Поздняя Пелагея Корнеевна

Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
1940

Сын: Поздний Иван Гаврилович

Мать ребёнка: Поздняя Пелагея Корнеевна

Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
01.08.1941
к-з "Червоный пахарь"
Украинская ССР, Киевская обл., к/з Червоный пахарь от ран, на войне
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